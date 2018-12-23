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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Develer arenaya sığmadı...Renkli görüntülere sahne olan deve güreşleri havadan görüntülendi

Develer arenaya sığmadı...Renkli görüntülere sahne olan deve güreşleri havadan görüntülendi

drone ile havadan çekim

Belediye Başkanı Deve Güreşi Deve Güreşleri Festival Güreş 

-develerin beklemesi
-güreşen develer
-protokol
-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması
-izleyenler
-kıran kırana güreşen develer
-kaçan develer
-kaçan bir çift devenin arenanın kapısını kırması

( AYDIN ) Deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu...Develer arenaya sığmadı AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Dünya Deve Güreşi Şampiyonası 75 çift devenin katılımı ile gerçekleştirildi.
Binlerce kişinin akın ettiği güreşler kıran kırana geçerken, deve güreşi festivali karnaval havasında geçti. Güreş tutan bazı develer arenaya sığmazken urgancılar zaman zaman kilitlenen develeri ayırmakta güçlük yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri”, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı'ndaki Deve Güreşi Arenası’nda gerçekleştirildi.
Dünya standartlarına uygun olarak hazırlanan arenada ülkenin değişik illerinden gelen 150 deve 2 gün süren müsabakalarda kıran kırana güreşti. Havanın güzel olması ile arena tıklım tıklım doldu. Bayanların da yoğun ilgi gösterdiği güreşleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da ekibiyle birlikte izledi. Festival havasında geçen güreşlerde kıran kırana güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Aydın’da bu yıl her ne kadar 3.’sü gerçekleştirilse de aslında asırlık geleneği sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Biz Aydın’da belediye başkanı olarak hizmet vermeye başladığımızdan bu yana yani 10 yıldır sürdürüyoruz. Ancak bu gelenek Aydın için asırlar öncesinden bu yana devam eden bir gelenektir. Aydın’da 107 yıl önce basılmış bir gazetede yani 1911 yılında basılmış gazetede Umurlu’da gerçekleştirilen deve güreşi haberi var. O dönem giriş ücreti 2 kuruşa deve güreşi tertip edilmiş. Elde edilen gelirin bir kısmı da Donanma’ya bağışlanmış. Yani deve güreşi bizim önemli kültürlerimizden biri. Bizler bu geleneği sürdürüyoruz” dedi.

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