Develer 'Afrin Şehitleri Kupası' için güreşti

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Develerden detay

-Develerin güreş alanında gezdirilmesi

-Röp.



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesinde gerçekleşen 1. Deve güreşi organizasyonu güreşseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Güreşler şenlik havasında geçerken, Afrin şehitleri adına müsabaka düzenlenmesi güreşseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Saruhanlı’nın Koldere Mahallesinde Saruhanlı Belediyesinin katkıları ile gerçekleşen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan deve güreşlerinin birincisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güreşlere Ege ve Akdeniz bölgelerinden 120 deve katıldı.

Sezonun son güreşleri olması nedeniyle güreş severlerin akın ettiği etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Aybars Özbilgin, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal, Saruhanlı Şoförler Odası Başkanı Arif Bilek ve vatandaşlar katıldı.

“Destek vermeye devam edeceğiz” Koldere Mahallesinde Saruhanlı Belediyesinin desteği ve Koldere Deve Güreşi Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve resmen güreş severlerin akın ettiği güreşlerde Ege ve Akdeniz bölgelerinden 120 deve kıran kırana mücadele etti. Güreşleri izlerken açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, “Çok kapsamlı bir güreş oldu. Sezonun son deve güreşleri bu güreşler. Kültürümüzün, örfümüzün, adetlerimizin arasında olan güreşleri Saruhanlı'da yaşatmak istiyoruz. Gerçekten çok ciddi bir katılım sağlandı. Ben böyle organizasyonların devamının olmasını diliyorum. Bu konuda zaten ciddi bir destek sağladık ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Deve güreşlerini uluslararası boyuta getirmeliyiz” AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise, “Bu kadar kalabalık olan ilk organizasyon, ilk düzenlenen güreşler. Güreşler kültürümüzün bir parçası. Bizim çocukluğumuzda Ege Bölgesinde çok daha fazla deve güreşleri yapılırdı. Ama günümüzde ciddi bir şekilde azaldı. Koldere’de bu güreşlerin tekrardan büyük bir coşkuyla başlamış olması kültürümüzü yaşatmanın önemli bir göstergesidir. Saruhanlı Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren sadece ilçe belediyemizin desteğiyle değil, büyükşehir belediyemizin destekleriyle de burayı geleneksel deve güreşleri haline getireceğiz. Bugün burada sadece Manisa’dan değil, Ege Bölgesinin birçok yerinden ve Akdeniz bölgesinden misafirlerimiz bulunuyor. Bu güreşleri ülke çapında hatta uluslar arası bir boyuta taşımamız lazım. Pek çok ata sporumuzda olduğu gibi güreşler de bize atalarımızdan kalan bir etkinlik ve inşallah hep beraber yaşatacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “Önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilecek” AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de şunları söyledi: “Güreşlere vatandaşlarımızın çok büyük bir teveccühü bulunuyor. İnşallah Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilecek buradaki güreşler. Bu güreşlerin tekrardan yaygınlaşıp geleneksel hale gelmesi kültürümüze daha fazla sahip çıkmamızı sağlayacak. İlçe Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum böyle güzel bir çalışma yaptıklarından dolayı." Deve sahipleri kupalarını aldı Saruhanlı Belediye Başkanlığı Kupası için Milas’tan Efsane Arnavut ve Koldere'den İlkerbey, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası için Germencik’ten Kara Şeytan, Aydın Atça’dan Baybora, Afrin Şehitleri Kupası için İzmir Bayındır’dan Remzi Bey ile Sarayköy'den Eroğlu isimli develer kıran kırana mücadele etti. Saruhanlı Belediye Başkanlığı Kupası için güreşen deve sahiplerine kupalarını Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Kupası için güreşen develerin sahipleri kupalarını Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse’nin elinden alırken, Afrin Şehitleri Kupasında güreşen develerin sahipleri ise kupalarını Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Ekrem Koçer’in elinden aldı.

