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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Deve güreşleri yapıldı - ÇANAKKALE

Deve güreşleri yapıldı - ÇANAKKALE

- Genel görüntüler Çanakkale 'de deve güreşleri yapıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşleri etkinliği düzenlendi.
Lapseki Belediyesi tarafından pazar yerinde yapılan güreşlere bölge genelinden 75 deve ve sahipleri katıldı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Bugün 8'incisini düzenlediğimiz geleneksel deve güreşlerinin bundan sonraki yıllarda da devam etmesini diliyoruz." dedi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı güreşleri, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ile çok sayıda vatandaş izledi.

Deve Güreşleri Akkale Güreş 

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