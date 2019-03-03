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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Deve güreşi festivali - MANİSA

Deve güreşi festivali - MANİSA

- Deve güreşi festivali alanının drone görüntüleri - Develerden detaylar - Deve güreşinden görüntü - Seyircilerden görüntü Manisa 'da deve güreşi festivaliMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen deve güreşi festivalinde, 100 pehlivan deve şampiyon olmak için güreşti.Turgutlu Belediyesince organize edilen festival, kurban satış alanında yapıldı.Yarışma için Manisa , Aydın, Çanakkale ve çevre illerden getirilen 100 pehlivan deve kıyasıya güreşti.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan güreşlerde dereceye giren "Yağız" ve "Efe Poyraz" isimli pehlivan develerin sahiplerine kupa verildi.
Festival kapsamında verilen "Cumhur İttifakı" kupası için finale kalan "Cenk" ve "Arap Şimşek" isimli develer, kıyasıya mücadele etti.Karşılaşmanın galibi Cenk oldu.Güreşleri, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve çok sayıda vatandaş izledi.

Deve Güreşi Akkale Şampiyon Festival Güreş 

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