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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

İtfaiyeden görüntü

Polis Bild Gökyüzü Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Koşan kızlardan görüntü
-Yangından görüntü
-Ateşi söndürmeye çalışan vatandaşlardan görüntü
-Dumandan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır'da gökyüzünü dumanlar kapladı- Binlerce dönüm ekili arazi kül oldu DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını bazı vatandaşlar elbiseleri ile söndürmeye çalıştı. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ekili araziler alev aldı. Yangını gören çevre sakinleri durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çiftçiler tarlaların önünü kazarak müdahale ederken bazı vatandaşların da üstlerini çıkararak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.
Çıkan yangının neden olduğu dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü.
Yangın nedeni ile yaklaşık bin dönümlük ekili ile yüzlerce dönüm anızın bulunduğu alan küle döndü. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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