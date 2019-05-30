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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı

Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı

Okul içinden görüntü

Polis Merkezi Öğretmenler Devamsızlık Meslek Lisesi Polis Ekipleri 

-Çocuğun araç ile çıkarılmasa

( İSTANBUL )- Avcılar’da lise son sınıf öğrencisi devamsızlık yüzünden tartıştığı okul yöneticilerine bıçak savurdu İSTANBUL

- Avcılar'da meslek lisesi son sınıf öğrencisi A.M. devamsızlık sorunu yüzünden annesi ile birlikte geldiği okulda öğretmenleri ile tartışarak bıçak savurdu. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çocuğun elinden bıçağı aldıktan sonra ifade almak üzere karakola götürdü. Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde yaşandı. İddiaya göre devamsızlık sorunu bulunan lise son sınıf öğrencisi A.M. yöneticilerle konuşmak üzere annesi ile birlikte okula geldi. Öğretmenler ile konuşan A.M. bir anda tartışmaya başladı.
Bu sırada A.M. ise yanında getirdiği kesici aleti sağa sola savurdu. İhbar üzerine okula yakında bulunan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ihbarda kısa süre sonra okula gelerek A.M'nin elindeki bıçağı aldı. A.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (MD-ÖFA
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