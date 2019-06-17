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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dev uyuşturucu operasyonunda 49 gözaltı İzle

Dev uyuşturucu operasyonunda 49 gözaltı İzle

Geçilen görüntüler

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Şafak Operasyonu Harekat Polisi 


- Bursa ve İnegöl polisi bin kişiyle şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda 49 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Bursa polisi 3 aydır uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takiplerin tamamlanmasının ardından düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi'nde özel harekat polisinin desteğiyle şafak operasyonu yapıldı. 49 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid ), 500 gram esrar,100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 Bin TL suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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