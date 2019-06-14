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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dev uçak böyle batırıldı

Dev uçak böyle batırıldı

uçağın denize batırılma görüntüsü

( EDİRNE ) EDİRNE

Yolcu Uçağı 


- Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı. 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl ise emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan havalimanından yüklenerek Keşan'a getirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde gövde montajı tamamlanan dev uçak İbrice Limanı'nda denize batırılacağı 1 mil açığa çekildi. Dev uçağın çekilmesi ile batırılma işlemlerine başlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda dev uçak denize batırıldı. 30 metre derinliğe batırılan uçak dünyanın en büyük batık yolcu uçağı oldu.
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