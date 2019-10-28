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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dev Türk bayrakları ile donatılan gökdelenler havadan görüntülendi

Dev Türk bayrakları ile donatılan gökdelenler havadan görüntülendi

Gökdelenler havadan görüntü

Irak 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelen dev Türk bayrakları ile giydirildi. Dev Türk bayrakları görenleri kendine hayran bıraktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla ülkenin dört bir yanı çeşitli etkinliklikler ve kutlamalarla ile karşılandı. İstanbul Maslak’ta birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.Maslak’ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul’un bir çok noktasında görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. (İEÇ-EG-
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