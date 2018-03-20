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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Dev Türk bayrağını göndere çektiler

Dev Türk bayrağını göndere çektiler

TÖREN GÖRÜNTÜ

Şehit Allah 

-GENÇLERİN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Evrenbey Mahallesi gençleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçikler anısına anıt yaptırarak dev Türk bayrağını göndere çekti. Evrenbeyli gençler, Zeytin Dalı Harekatı anısına Karaidemir Baraj sahası girişine diktikleri 20 metre yüksekliğindeki direkte dev Türk bayrağını göndere çekti. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve şehit düşen kahraman Mehmetçik için mermer anıt yaptırıldı. Açılış törenine, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert ve Evrenbey halkı katıldı.
Gençlerle gurur duyduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Cömert, "Bu güzel mübarek bir günde gençler olarak çevreye Malkara’mıza ve Tekirdağ’ımıza örnek olacak çok güzel bir davranışta bulunarak bu bayrak direğini kendi çabalarınızla yapıp dikmeniz bizleri de çok memnun etti. Biz de belediye olarak çevre düzenlemesi yapıp bu güzel hizmetinize katkıda bulunacağız. Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine Cumhuriyeti emanet etti. Sizler de bu emanete sahip olabilmek için yaptığınız bu güzel işle öncülük ettiniz. İnşallah çevrede de bu davranışınız örnek olacaktır. Sizleri tebrik ediyorum. Bu direğe çektiğiniz devasa bayrağımız hep dalgalanacaktır. Memleketimizde, yurdumuzda ilelebet ezanlar dinmeyecek bayraklar inmeyecektir. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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