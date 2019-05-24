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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Dev Türk bayrağı göndere çekildi - BİNGÖL

Dev Türk bayrağı göndere çekildi - BİNGÖL

- Dev Türk bayrağının göndere çekilme hazırlıklarından görüntüler - Bayrağın dalgalanması - Kurban kesilmesi - Vatandaşlardan görüntüler - Dev bayrağın havdan görüntüleri Bingöl 'de dev Türk bayrağı göndere çekildi - Ekinyolu köyündeki özel harekat şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildiBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Ekinyolu köyündeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi.Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, törende yaptığı konuşmada, bayrağın kent girişine yakıştığını söyledi.

Günerigök, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.Bir iş adamı tarafından yaptırılan bayrağın göndere çekilmesini ilgiyle takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Şehit Uzunlu 

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