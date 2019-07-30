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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

geminin boğaz geçişi

Futbol Sahası Bild Akkale Deniz Trafiği 

-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan dev tanker tam 3 futbol sahası büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi’nden dönüş alan 118 bin 363 groston ağırlığında 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı Bahama Adaları bandıralı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ege denizine doğru yol alan tankerin boğaz çıkışı yapmasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale döneceği bildirildi.

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