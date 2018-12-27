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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dev platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi

Dev platformun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Uzunlu Petrol Platformu Petrol Arama Petrol Irak 

-Karadan platformun geçiş görüntüsü
-Röportajlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Köprüden geçişi boğazın manzarasıyla birlikte hayran bıraktı İSTANBUL

- İstanbul Boğazı geçmekte olan Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.. Panama bayraklı 5 bin 235 groston hacminde 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev petrol platform gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar eşlik ediyor.. Görüntüler platform köprünün altından geçerken, eşsiz manzara kendine hayran bıraktı. “Platformu görünce çok şaşırdık” Platformun geçtiğini gören sahildeki balık tutan bir vatandaş, “Hiç şaşırmadım. 50 tane geçiyor, ne olduğunu bilmiyoruz ama petrol arama platformu diyorlar. Bu en ufağı daha büyükleri de geçiyor” dedi.
Bir başka vatandaş ise, “Şaşırdık da herhalde İstanbul Kanalıyla ilgili gidiyor. O sebeple geçtiğini düşünüyoruz. Petrol arama işlerinde olabilir, biz de balığa geldik ama balık yok” ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş ise, “Şaşırdık, petrol sondaj platformu olduğunu anladık onun dışında herhangi bir bilgimiz yok” diye konuştu.

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