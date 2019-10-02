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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular İzle

- Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular İzle

Turistin pitonun kuyruğunu çekmesi

Uzunlu Gezin Harekete Geç Saldırı 

-Pitonun saldırması

( CAPE TOWN ) CAPE TOWN

- Güney Afrika’da turistler dev pitonun saldırısından son anda kurtuldu. Güney Afrika’nın Durban kentinde gezintiye çıkan turistler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonun saldırısından son anda kurtuldu. Turistler kumlu arazide gezinti yaptıkları sırada bir teknenin altında uyuyan pitonu gördü. Turistlerden biri pitonun fotoğrafını çekerken, diğeri de pitonun kuyruğuna dokundu. Turistin kuyruğunu çekmesinin ardından harekete geçen dev piton, turistlerin aracının üstüne çıktı. Pitonun cipin üzerine çıkmasının ardından, turistler panikle araçlarına binerek o bölgeden uzaklaştı. Afrika kaya pitonu uzaklaşan aracı bir süre takip ettikten sonra, yönünü değiştirip gözden kayboldu. Zehirli olmayan Afrika kaya pitonları, avını büyük bir güçle sarıp öldürür.
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