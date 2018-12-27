Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti Haberi

Dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti Haberi

Platformun geçişi

Uzunlu Petrol Platformu Petrol Forma Trol 

-Köprüden görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) -- Köprünün altından geçebilmesi için dev platformun kuleleri alçaltıldı- Dev platformun geçişi havadan görüntülendi İSTANBUL

- Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Köprünün altından geçebilmesi için dev platformun kuleleri alçaltıldı. Dev platformun geçişi havadan görüntülendi. Panama bayraklı 5 bin 235 groston hacminde 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev petrol platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi devam ediyor. Dev platforma geçişi sırasında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botları eşlik ediyor. Dev platform Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişini de tamamladı. Köprülerin altından geçebilmesi için dev platformun kuleleri alçaltıldı. Dev platformun köprünün altından geçişi ise havadan görüntülendi. (ZA- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı