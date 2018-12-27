Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - İSTANBUL

Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - İSTANBUL

- Platformdan detaylarDev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Karadeniz'den gelen 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki Panama bayraklı petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini sürdürüyor - İstanbul Boğazı, platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldıİSTANBUL (AA) - Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken geminin, boğazdaki ilerleyişini sürüyor.Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.Söz konusu platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Uzunlu Petrol Platformu Petrol Arama Gemi Trafiği Petrol 

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı