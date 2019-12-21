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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dev 'Orkinos balığı' kıyıya vurdu

Dev 'Orkinos balığı' kıyıya vurdu

kepçe ile ornikos balığı alınırken detay

( YALOVA )- Sabah sahilde yürüyen vatandaşlar gözlerine inanamadı YALOVA

Orkinos 


- Yalova'da kıyıya vuran 70 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı. Balık, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerince sahilden alındı. Çiftlikköy'de kum plajı mevkiinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki orkinosu kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı. Okyanus ve derin su balığı orkinosun Çiftlikköy sahiline nasıl geldiği bilinmiyor. Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesine haber verdi. Balık belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.
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