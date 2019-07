Dev mozaiğin yer aldığı müze otelde sona yaklaşıldı...Son durum havadan görüntülendi

-Otelden detay

- Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve Milattan Sonra 6. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen dünyanın ilk tek parça taban mozaiğinin yer aldığı müzede çalışmalar sona yaklaştı. Antakya ilçesinde The Museum Hotel Antakya’nın temel çalışmaları sırasında yapılan kazı sonucu çıkan ve el dokuma kilimi motifini andıran görüntüsüyle dikkatleri çeken mozaiğin yer aldığı müze önümüzdeki aylarda ziyarete açılacak. Müze ve otel olarak iki alanda da hizmet verecek olan The Museum Hotel Antakya misafirlerini tarihi yolculuğa çıkaracak. Yapımı tamamlanan ve ilerleyen günlerde açılacak olan otelin alt bölümünde oluşturulan alanda sergilenen tek parça mozaiğinde yer aldığı müzede 6. yüzyıla ait olduğu eserlerde yer alıyor. "Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleşti" Müze otelin yapım aşamasında 3. derece sit alanı olduğu için bir kazı yapılması öngörüldüğünü ve yapılan kazılarla eserlerin gün yüzüne çıktığını ifade eden The Museum Hotel Antakya Yönetim Kurulu Üyesi Sabiha Asfuroğlu, “Bu eserler çıkmaya başladıktan sonra bize denetiminde bir arkeolojik kazı yapılması karar verildi.

Kazı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi ve farklı üniversitelerden hocaların eşliğinde yapıldı” dedi.

Kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleştiğini vurgulayan Asfuroğlu, "Biz bir sene boyunca 120 işçi 35 arkeolog ile kazı yaptık ve kazaya saat beşte başladı çünkü hava çok sıcaktı bütün işçilerin çalışma saatini ona göre ayarladık. Sabah öğle akşam olmak üzere kazı boyunca çıkan her eserin tek tek belgeledik. Bütün alanı dişçi aletleri ile fırçalarla kazdık bütün veriler ortaya çıktıktan sonra bir müze otel projesi geliştirdik. Müze girişi ayrı otel girişi ayrı, müze otel projesi ortaya çıktı. Bizim ilk amacımız 400 odalı 5 yıldızlı bir otelde fakat bütün alandaki arkeolojik verilerden dolayı oda sayısı yarıya düştü ve aşağıdaki verileri hiçbir şekilde dokunulmadı onlara geliştirilerek ve onları koruyarak bir yapı yapılması öngörüldü.

Bütün amacımız arkeolojik alanı korumaktı ve bunun üzerine bir proje geliştirdik” diye konuştu.

Çıkan eserlerin sergilenmesi Türkiye’ye ve Hatay’a turizm anlamında çok şey katacağını belirten Asfuroğlu, otelin çalışmalarında sona yaklaştığını ve oluşturulan alanın vatandaşlar tarafından otelden bağımsız bir şekilde gezilebileceğini ifade etti.

"Dünyanın en büyük tek parça mozaiği bu alanda sergileniyor" 2011 yılından bu yana müze otelin çalışmalarında görev alan Arkeolog Can Okkalı ise, “Alanımız Milattan Önce 3. Yüzyıldan günümüze kadar geçen süreçte 5 farklı yapı katmanında 13 farklı medeniyetin izlerini gördüğümüz bir arkeopark. Milattan önce 3. Yüzyılda kentin ilk kurulduğu dönemde ilk kurulan mahallelerden biri alanımızın içerisinde bulunuyor ve bu kazılarla ortaya çıkarılmış durumdadır. Yine dünyanın en büyük tek parça zemin mozaiği, yaklaşık bin 50 metrekarelik büyüklüğüyle alanımızda sergilenmekte, bu bir kamusal meydanın çevresini kuşatan mozaik kuşatmalarından bir tanesi sadece. Geometrik bir mozaiğimiz var, 9 farklı panelden oluşan bir geometrik mozaik. Yine iki koldan mermerli bir meydanı çeviren bin 500 metrekarelik mozaiklerden biridir, burası bir kamusal meydan. Yine alanımızda geyikli mozaik adını verdiğimiz milattan sonra 2. Yüzyıla ait bir mozaiğimiz var, pegasus mozaiği de diyoruz. Bu mozaik dört farklı panelden oluşuyor ve bu panellerde pegasus ve onu bir tören için hazırlayan nüfeler ve nüfelerin bulunduğu bir panel var. Yine kutsal bir mitolojik bir figürümüz bulunmaktadır” dedi.