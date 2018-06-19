Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı

Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı

karıncayiyenlerden detaylar

Koordinat Hayvan 

-yavru karıncayiyenin annesinin sırtında dolaşması

( BURSA -ÖZEL-HD) BURSA

- Türkiye’de sadece Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan dev karıncayiyen yavrusunu dünyaya getirdi. 2016 yılında Almanya Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirilen bir çift dev karıncayiyen yavruladı. İri tırnaklarıyla karınca yuvalarını kazıyarak karıncaları yiyerek beslenen bu türün yavrusu 1 yaşına kadar annesinin sırtında yaşıyor. İlk 3 ayı anne sırtından inmeyen, daha sonra gördüğü tehlike karşısında 1 yaşına kadar anne sırtına çıkan yavru, 50 kilograma kadar büyüyor. Bursa Hayvanat Bahçesi yetkilisi, “Karıncayiyenler 2016 yılında Almanya’nın Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden getirildi.
Aynı zamanda Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryum Birliği’nin karıncayiyenler koordinatörüdür. Yani Avrupa çapında en çok karıncayiyen tecrübesine sahip yer burasıdır. Onlarda bir dişi bir erkek olarak bize bağışta bulunmuşlardı. Türkiye’de ilk defa dev karıncayiyen yavrusu burada dünyaya geldi. Bunların doğurması ve bakılması çok zor bir iştir. Beslenmesi zordur. Şu an Türkiye hayvanat bahçelerinde bu tür de yok” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı