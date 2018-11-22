Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi

Dev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi

geminin geçişi drone görüntüler

Uzunlu Sahil Güvenlik 

-detay

( İSTANBUL )- Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti İSTANBUL

- TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi tamamlayan dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Görevini tamamlayarak Karadeniz'den yola çıkan ve Marmara'ya doğru yol alan geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Dev Gemiye Boğaz'da 5 römorkör, 2 kıyı emniyet ve 1 sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı