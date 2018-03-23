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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Dev Dinozor Maketi Kül Oldu

- Dev Dinozor Maketi Kül Oldu

Dinozorun yanması

Dinozor 

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(COLORADO) - Dev dinozor maketi kül oldu COLORADO

- ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Royal Gorge Dinosaur Experience adlı dinozor parkında elektrik sorunu yüzünden çıkan yangın sonucu dev dinozor maketi kül oldu. ABD’nin Colorado eyaletinde Canon City ilçesinde bulunan Royal Gorge Dinosaur Experience adlı çeşitli dinozor türlerinin sergilendiği parkta Jura Devrinin sonları ile Kretase Devrinin sonları arasında yaşamış Tiranozor cinsi dev bir dinozor maketi kül oldu. Parkta başka bir hasar meydana gelmediği belirtilirken işletme sahibi yaz gelmeden önce yanan dinozorun yerini dolduracaklarını belirtti.

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