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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi İzle

Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi İzle

Görüntü(cep telefonu)

Tarım Çağa Cep Telefonu Hayvan Irak 

-çekirgenin görüntüsü, çekirgenin fotoğrafı
-Aktüel görüntü:
-kiraz bahçesi, görüldüğü kiraz ağacı ve çevresi, çekirgeyi ilk gören baba Ethem Aslan ile röp, çekirgeyi görüntüleyen oğlu Recep Aslan ile röp, detaylar

( GAZİANTEP ) -- Etçil beslenen ve 25 santimetreyi bulan çekirge bu yıl Van ve Diyarbakır'dan sonra Gaziantep'te de görüldü.
GAZİANTEP

- Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Van ve Diyarbakır'dan sonra bu kez Gaziantep'te görüntülendi. Bu yıl aşırı sıcakların ardından Van ve Diyarbakır'daki hububat tarlalarında görülen ve yaklaşık 25 santimetreyi bulan dev çekirge bu defa Gaziantep'te görüldü.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesindeki araziye kiraz toplamaya gelen bahçe sahibi Ethem Aslan ve ailesi, dev çekirgeyi gördü. Yaptıkları araştırmada çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini öğrenen aile, zararı olmaması nedeniyle çekirgeyi sadece cep telefonu ile görüntülemekle yetindi. Cep telefonu ile çekirgenin fotoğraf ve videosunu çeken Recep Aslan, ilk kez bu kadar büyük bir çekirge gördüklerini ve ilk gördüklerinde de çok şaşırdıklarını kaydetti.
Recep Aslan, "Bahçemize kiraz toplamaya gelmiştik. Daha önce hiç görmediğiz tür de bir çekirge dikkatimizi çekti. Daha önce böyle bir şey görmedik, çok şaşırdık. Sadece fotoğraf ve video çekerek, hayvanı bıraktık" diye konuştu.
Gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten baba Ethem aslan ise, "Sanki evrim geçirmiş gibiydi. çok büyüktü. Bizim de dikkatimizi çekti. bu zamana kadar böyle büyük bir çekirgeye rastlamamıştık. Bu nedenle biz de video ve fotoğraflarını çektik" diye konuştu.
Etçil türlerdir Öte yandan daha önce bu yıl Van ve Diyarbakır'da da görülen çekirgenin yörede nadir rastlanan bir tür olduğu ve "çağabogan ve Saga" olarak bilindiği öğrenildi. Uzmanlar geceleri avlanan bu çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiğini ifade etti.
Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar bulunan bu çekirge türünün avlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başladığı da biliniyor. (MB-SD-
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