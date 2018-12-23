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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Dev balık görenleri hayrete düşürdü, 2 metre 30 santim 103 kilo

Dev balık görenleri hayrete düşürdü, 2 metre 30 santim 103 kilo

Balıktan görüntü

Uzunlu Sarılar Akalan Baraj Gölü Mısır 

-Vatandaşların fotoğraf çekmesi
-Vatandaşlarla röportaj
-Balıkçı Cenikli ile röportaj

( SAMSUN )- Dev yayın balığını gören vatandaşlar telefonlara sarıldı, selfi çekildi SAMSUN

- Samsun’da baraj gölünde yakalanan dev yayın balığı görenler telefonlara sarılarak, balıkla fotoğraf çekildi. Altınkaya Barajı’nın Bafra tarafında yakalanan 2 metre 30 santim uzunluğunda 103 kilo ağırlığındaki yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Atakum’da bulunan bir balıkçı tarafından satılmak üzere tezgahın yanında asılarak sergilenen dev balık vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Dev balığa merakla bakan vatandaşlar, balıkla birlikte fotoğrafını çekilip balığı yakından incelediler. Balığa yoğun ilgi gösterildiğini belirten balıkçı dükkanı sahibi Emir Alp Cenikli, vatandaşın ilgisinden ötürü balığı yarın kesip satışa sunacaklarını söyledi.

Balığı görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar daha önce bu kadar büyük bir balığı yakından görmediklerini belirttiler. "Tavasını öneriyoruz" Balığın aşırı ilgi gördüğünü söyleyen balıkçı Emir Alp Cenikli, "Balık 2 metre 30 santim ve 103 kilo ağırlığında. Çok sık görülmeyen büyüklükte ve kiloda bir balık. Vatandaşlardan büyük bir ilgi görüyor. Selfi, fotoğraf çekilenler oluyor. Vatandaşın ilgisinden ötürü bu gün tezgahımızda sergileyeceğiz. Yarın kesip kilosunu 35 TL’den satışa sunacağız. Yayın balığının mısır unuyla birlikte tavası güzel oluyor. Biz de bu şekilde pişirilmesini öneriyoruz" dedi.

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