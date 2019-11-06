Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyor

Dev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyor

MİNİ KABAKLARDAN GÖRÜNTÜ

Pazarcı Minyatür Irak 

-KABAKLARIN TEZGAHTA GÖRÜNTÜSÜ
-PAZARDAN DETAYLAR
-PAZARCI KEMAL AYAZ RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Hollanda'dan getirdiği tohumlarla 200 gramlık kabak yetiştirdi- 200 gramlık mini kabakları görenler oyuncak sanıyor BURSA

- Bir müteşebbisin Hollanda'dan getirdiği tohumlarla yetiştirdiği 200 gramlık mini bal kabakları görenleri hayretler içinde bırakıyor. Bu yıl ilk defa ülkemizde üretilen mini kabaklar en fazla 200 gram ağırlığa ulaşıyor. Vatandaşların Türkiye'de yüzlerce kiloluklarını görmeye alışık olduğu kabakların artık 200 gramlık mintatürleri üretilmeye başlandı. Hollada'dan gelen tohumlarla yetişen bu kabakları tezgahta gören vatandaşlar ilk başta bunları oyukcak sanıyor. Bu kabakların gerçek olduğunu öğrenince ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu yıl ilk defa tezgaha giren minik kabaklar, tek porsiyonluk ve şirin bir görünümde olmaları sebebiyle tehcih ediyor. Mini kabakları Bursa Tuzpazarı'ndaki tezgahında satışa çıkartan pazarcı Kemal Ayaz, bu kabaklara tercihin çok olduğunu söyledi.

5 çeşit rengi bulunan mini kabakların tanesi 5 liradan satılıyor. Mini kabakların bu yıl ilk defa satılmaya başlandığını ifade eden Kemal Ayaz, "Bu kabakları bir girişimci Hollanda'dan tohumunu getirip ekmiş. Bize de satar mısın diye verdi. İlk başlarda insanlar bunları oyuncak sanıyordu. Gerçek olduğunu söyleyince şaşırdılar. Bu kabaklar 200 gram ağırlığında, tek porsiyonluk. Kimi alıp evinde dekoratif olarak kullanıyor, kimi ise yemeğini veya tatlısını yapıyor. Tanesini 5 liradan satıyoruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı