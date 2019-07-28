Deterjan yüklü tır devrildi, tırın dorsesindeki deterjanlar yola saçıldı

-Yaralı sürücünün arkadaşı röportaj

-Etrafa saçılan deterjanlar

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda şarampole dağıldı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'daki fabrikadan yüklediği deterjanları Trabzon'a götüren S.S. idaresindeki 76 DG 127 plakalı tır, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda etrafa saçıldı. Jandarma ekipleri ise araçların kontrollü geçmesini sağladı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

