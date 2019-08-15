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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

DERYA ULUĞ SAHNESİNDEN DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Kahkaha 


- Bodrum’da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi. Rixos Premium Bodrum’da sahne alan. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi.

Tatilcilerle bol bol sohbet eden Uluğ, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Uluğ, “Okyanus” şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi.


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