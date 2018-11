Derya Öğretmenin en acı Öğretmenler Günü

-Öğretmen Derya Can röp.

-Şehidin fotoğraflarından detaylar

-Derya öğretmenin şehidin üniformasını katlaması

-Derya öğretmenin çalıştığı kurumdan detay

-Derya Can ve şehit Ardan Can’ın fotoğrafı



( ADANA -ÖZEL)- Öğretmenler Günü, Derya Öğretmene sadece şehit eşini hatırlatıyor- Öğretmen Derya Can: “Öğretmenler Günü’nün benim için bir anlamı yok”- Polis memuru Arda Can, şehit olacağını rüyasında görmüş- “Eşim hep görevdeyken hayatını kaybedeceğini düşünür, eve gelir oğluna bakar ağlardı” ADANA



- Adana’da yaşayan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Derya Can, polis memuru eşi Arda Can’ı geçtiğimiz yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde göreve giderken geçirdiği kaza sonucu kaybetti. 1,5 yaşındaki oğluyla hayata tutunan Derya Öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü, artık hatırlamak bile istemeyeceğini hayatını en büyük acısının yıldönümü oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can, 8 Haziran 2017 tarihinde operasyona gitmek üzere motosiklet ile yola çıktı ve bir otomobille çarpışarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Can, Adana Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. 2 yıllık polis olan ve 1 çocuk babası Can, yaklaşık 6,5 ay boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Kasım’da hayatını kaybetti. “Şehit eşi olmak hem çok gururlu hem de ağır bir yük” Eşini kaybettikten sonra zor bir süreç yaşadığını belirten Derya Can, “Eşimle liseden beri olan bir arkadaşlık sürecimiz vardı. Bazen ağabeyim, bazen kardeşimdi. Biz onunla her şeyi çok farklı paylaşıyorduk. Şuan 1,5 yaşında bir oğlumuz var ve her anlamda daha yalnız hissediyorum. Daha sorumluluk sahibi hissediyorum kendimi. Bu sorumluluklara tek başına üstlenmek tabi eşim olmadan çok daha zor. Ben sadece eşimi kaybetmedim ben arkadaşımı, sırdaşımı, yoldaşımı, her şeyimi kaybettim. Şehit eşi olmak hem çok gururlu hem de ağır bir yük” diye konuştu.

“24 Kasım benim için eşimin hayatını kaybettiği gündür” Şehit polis memuru Arda Can’ın rüyasında Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte Burak atına binip miraca yükseldiklerini gördüğünü söyleyen Derya Can, “Biz daha sonra bu rüyayı yorumlattık. Bu rüyanın anlamının direk şehit olmaya işaret olduğunu söylediler bize. Bu rüyadan yaklaşık 8-9 ay sonra da trafik kazası geçirdi eşim. Çocuğumu tek başına yetiştirmek başlı başına bir sorumluluk. Her şeyden önce bu dünyadaki zorluklarla baş edebiliyorum. Ama eşimin yokluğu en büyük zorluk ve en büyük imtihan. Talihsiz bir durum. Artık benim için öğretmenler gününün çok bir önemi yok. Artık 24 Kasım benim için eşimin hayatını kaybettiği gündür” ifadelerini kullandı. “Eşim hep görevdeyken hayatını kaybedeceğini düşünürdü” Can, eşinin hep görevdeyken hayatını kaybedeceğini düşündüğünü ifade ederek, “Bazen eve gelir oğluna bakar ağlardı. Sanki bir daha eve gelemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sizin gözlerinize bir daha bakamayacakmışım gibi hissediyorum derdi” dedi.