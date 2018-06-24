Derya Baykal ve kızları oy kullanmaya birlikte geldi Haberi

-Buse terim oy kullanması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Derya Baykal, kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy ile birlikte oyunu kullandı. Müjgan Ferhan Şensoy’un sandığa zarfı attığı sırada “Kendimi milletvekili gibi hissettim” demesi görevlileri güldürdü. 24 Haziran Seçimleri kapsamında yurt genelinde oy kullanmalar devam ediyor. Derya Baykal ve kızları Müjgan Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy oy kullanmak için Sarıyer İstek Kemal Atatürk Okullarına geldi. Bu süre bekleyen anne ve kızları sıraları gelince sandığa giderek oylarını kullandı. Derya Baykal’ın kızları oy pusulalarını sandığa atarken fotoğraflarını çekmeye çalıştığı görüldü.

Müjgan Ferhan Şensoy’un sandığa zarfı atarken “Kendimi milletvekili gibi hissettim” demesi görevlileri güldürdü. Öte yandan, Buse Terim de okula gelerek oyunu kullandı.

