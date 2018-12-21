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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Dersten arta kalan zamanlarında Filografi sanatını öğreniyorlar Haberi

Dersten arta kalan zamanlarında Filografi sanatını öğreniyorlar Haberi

Filografi kursundan detaylar

Alışkanlık Öğretmen Halk Eğitim Öğrenciler 

-Öğrencilerin el işçiliğinden detaylar
-Genel detaylar
-Röp

( BİNGÖL ) - Bingöl'de yurtta kalan öğrenciler, açılan kursla dersten artan zamanlarını sanat öğrenmeye ayırıyor BİNGÖL

- Bingöl'de üniversite öğrencileri, kaldıkları yurtta dersten artan zamanlarda "Filografi" sanatını öğrenmeye başladı Bingöl Kredi Yurtlar Kurumu ile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa yurtta Filografi kursu açıldı. Erkek öğrenciler, kaldıkları yurtta dersten arta kalan zamanlarını kursa katılarak geçiriyor. Filografi sanatını öğrenen gençler, boş vakitlerini değerlendirdikleri gibi meslekte öğrenmiş oluyor. Kursu açmalarındaki en büyük amaçlarının öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirten Kurs öğretmeni Meral Sav, öğrencilerin bu sayede kazanç elde edebileceklerini aktardı. Yurtta kalan öğrencilere kurs verdiğini aktaran Sav," Buradaki amacımız, üniversitesi de eğitim gören öğrencilere bir aktivite oluşturmak. Sosyal hayata birşeyler öğrenerek girmelerini sağlamak. Burada kurs gören öğrenciler, geleceğin öğretmen adayları. İleri atandıkları zaman öğrencileriyle birlikte böyle bir aktivite yapabilirler. Başka yerlerde oturmaktansa, başka alışkanlıklar kapmaktansa burada bir uğraş içindeler” dedi.
Dönem sonunda yapılacak sergilerde tabloların satılmasının da planlandığını aktaran Sav, “Belki bunu meslekleri de yapabilirler. Bu Filografi kursumuzda yapılan tabloları satabilirler, okul harçlıklarını çıkarabilirler. Dönem sonunda kredi yurtlar kurumunun sergisinde satışı yapılır ve yine bir kazanç elde edebilir" diye bilgi verdi. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğunu belirten Yüksel Tosun ise, “Boş zamanlarımızda el becerimizi geliştirmek için kurs talep ettik. Yurt idaremize ilettik ve onlarda sağolsunlar bize halk eğitimden öğretmen gönderip kursu açtı. Hem eğitim görüyoruz hem de boş zamanlarımızda hobi olarak bununla uğraşıyoruz"ifadelerini kullandı.
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