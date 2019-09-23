- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti İzle

- Kenya’da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti. Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir okulda derslik çöktü. Olayda, enkaz altında kalan 78 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda 4 öğrenci kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında öğrencilerin kaldığı öğrenildi.
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