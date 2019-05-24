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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
'Dersim' kararı için ADD'den iptal başvurusu - ANKARA

'Dersim' kararı için ADD'den iptal başvurusu - ANKARA

"Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu - ANKARA - ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık'ın konuşması"Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu - Atatürkçü Düşünce Derneği, Tunceli Belediye Meclisinin belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararının iptal edilmesi talebiyle mahkemeye başvurduANKARA (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Tunceli Belediye Meclisinin belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararının iptalini talep etti.ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, talebi içeren dilekçeyi, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesine sundu.Altınışık, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, il isimlerinin yasayla değiştirilebileceğini ve alınan bu kararın yasa tanımazlık olduğunu savundu.Tunceli Belediyesinin bu kararının toplumu ayrıştırmaya yönelik bir hareket olduğunu öne süren Altınışık, kararı ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin de adının değiştirilebileceğinin adımı olarak gördüklerini söyledi.

Altınışık, "Uyarı mesajımızı hukuk yoluyla vermek istedik. Tunceli adı Atatürk tarafından verilmiştir. Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur. Tuncelililer, Atatürk devrimine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlıdır. Belediye başkanlığına gelir gelmez Atatürk ve şehir isimleriyle uğraşmak siyasi bir hastalıktır. Bu hastalığa da Atatürkçüler olarak duyarsız kalmayacağız." diye konuştu.

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