Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ders ve sınav stresini ‘kar’' ile attılar Haberi

Ders ve sınav stresini ‘kar’' ile attılar Haberi

Kar topu oynayan çocuklar ve öğrencilerden detaylar

Kar Kalınlığı Sınav Stresi Kardan Adam Öğrenciler Kar Yağışı 

-Kardan çıkmaya kalan araçtan detay
-Karlı yerlerden farklı detay görüntüler
-Öğrenciler ile röportajlar
-Detay kar görüntüleri

( ORDU )- Ordu’da etkili olan kar yağışı, öğrencilere yaradı- 520 rakımlı Boztepe’ye çıkan öğrenciler ve vatandaşlar doyasıya eğlendi ORDU - Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kentin turistik mekanlarından olan Boztepe’de insanlar doyasıya eğlendi. Ordu genelinde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri de meydana geldi. Çalışmaların özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde devam ettiği Ordu’da, kartpostallık görüntüler de oluştu. Şehrin turistik mekanlarından olan ve 520 rakıma sahip Boztepe’de, kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştı. Bu anı değerlendirmek isteyenler, teleferikle ve özel araçlar ile Boztepe’ye ulaştı. Öğrencilerin de yoğun olduğu Boztepe’de vatandaşlar, kar topu oynamayı ve fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle, Boztepe’ye özel araçları ile çıkmaya çalışan bazı vatandaşlar, yolda zor anlar da yaşadı. Öğrenciler, okuldaki ders stresini atmak için Boztepe’ye çıktıklarını belirterek, keyifli zaman geçirdiklerini aktardı. Boztepe’nin, kış manzarası ile daha da güzel olduğunu belirten öğrenciler, kent merkezinde kar olmadığı için burayı tercih ettiklerini ifade etti.
Çocukların da kar topu oynayıp kardan adam yaptığı Boztepe'de, kartpostallık manzaralar oluştu. Sıcaklıkların sıfıra kadar düştüğü Ordu'da, kar yağışının yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı