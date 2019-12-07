Ders Türkçe, konu bayrak sevgisi



- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu’nda öğrenciler Tendürek Dağı eteğinde at sırtında bayrak sevgisini işledi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğindeki Çetenli Köyü’nde bulunan ortaokul öğretmen ve öğrencileri, atlara binerek ellerinde Türk Bayrağı ile okul bahçesinde klip çektiler. Diğer öğrencilerin ellerinde Türk Bayrakları ile destek verdiği klip, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım alan klip büyük beğeni topladı. Klibi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'de öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, sosyal medya hesabından paylaştı.



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