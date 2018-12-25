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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ders sırasında okulun çatısı yandı -RİZE

Ders sırasında okulun çatısı yandı -RİZE

- Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısındaki yangın - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Öğrencilerin ve vatandaşların toplanmasıDers sırasında okulun çatısı yandıRİZE (AA) - Rize 'de bir lisenin çatısında ders sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Okuldaki yangın alarmının çalınmasıyla kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, binadan tahliye edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın çatısı zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Nadan Öğrenciler Yangına Müdahale 

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