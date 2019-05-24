Ders çalışma bahanesiyle buluştular, hastanelik oldular Haberi

-Site sakinlerinden detay

-Polis ekipleri ve 112 ekiplerinden detay

-Baygın halde bulunan gençler 112 ekipleri tarafından müdahale edilirken detay

-Sedye ile gençler çıkarılırken detay

-Baygın gençler ambulansa bindirilirken detay

-Apartman sakinlerinden detaylar

-Apartman sakinlerinin yönetime tepkilerinden detay



( AFYON KARAHİSAR) - Afyonkarahisar'da alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen 5 genç hastanelik oldu AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'da akrabasına ait evde arkadaşları ile birlikte ders çalışma bahanesiyle bir araya gelen gençler ortalığa birbirine katarak hastanelik oldu. Alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen 5 gençten R.D.'nin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Alınan bilgilere olay; dün gece saatlerinde H.U.Y. akrabası olduğu öğrenilen H.Y.'nin evinin anahtarlarını ders çalışma bahanesiyle istedi. Anahtarı alan H.U.Y. arkadaşları M.S., A.Ö., R.D. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile apartman dairesine geldi. Apartman dairesine taşkın yaparak girmeye çalıştığı iddia edilen gençlerin, ayakta durmakta bile zorluk çektikleri iddia edildi. Gençler seslerini duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri ise durumu polis ekipleri ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri gençlerin kaldığı daireye girdi. Daire içerisinde R.D. ve A.Ö.'nün yerde yattığını diğer 3 gencin ise ayakta durmakta zorluk çektiğini fark eden sağlık ekipleri polisinde müdahalesiyle gençleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hastanesine götürdü. Olayda baygın halde bulunan R.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay nedeniyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri, konut yönetimine gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Apartman sakinleri de yaşanılan olaydan dolayı can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle gençlerden şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Konut yönetimi ise vatandaşları sakinleştirmeye çalışarak gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

