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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Dernekpazarı'nda yeni örtü yangını başladı

Dernekpazarı'nda yeni örtü yangını başladı

yangından görüntü

( TRABZON ) TRABZON

Ölümlü 


- Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.
İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı.
3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.
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