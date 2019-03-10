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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Dernek lokaline kumar operasyonu - KIRIKKALE

Dernek lokaline kumar operasyonu - KIRIKKALE

- Emniyet detayı - Şüphelilerin emniyete getirlmesi Kırıkkale 'de dernek lokaline kumar operasyonu - Kırıkkale 'de dernek lokaline düzenlenen kumar operasyonunda 61 kişi gözaltına alındıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir derneğin lokalinde kumar oynadıkları tespit edilen 61 gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Caddesi'nde bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda ekipler, iki kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirdi.Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 53 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 61 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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