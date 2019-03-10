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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

- Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Şüpheliler emniyete götürülürken

Polis 

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-Not: Görüntüsü hazırlanıyor.

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki özel bir derneğe ait lokale düzenlenen kumar operasyonunda; 1 mekan sahibi, 3 garson, 2 yer temini eden, 2 bayan ve kumar oynayan 53 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 61 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında 2 adet de tombala makinesi ele geçirildi. (HA-SLH
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