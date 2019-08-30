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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Dernek başkanından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vefa yürüyüşü - İSTANBUL Video

Dernek başkanından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vefa yürüyüşü - İSTANBUL Video

- Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş'ün vefa yürüyüşü - Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş'ün açıklamlarıDernek başkanından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vefa yürüyüşü - Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş: - "Şehitlerimiz anısına Esenyurt'tan yola çıktım, kısmet olursa sabah Taksim Meydanı'nda olacağım"İSTANBUL (AA) - Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vefa yürüyüşü başlattı.Elinde Türk bayrağı ile Esenyurt D - 100 kara yolunda tek başına yürüyüşe başlayan Saffet Gümüş, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüyeceğini belirterek, "30 Ağustos 1922 tarihinde topraklarımızın düşmandan temizlenmiş olması Türk milleti için büyük bir zaferdir. Bu zafer üstün bir çaba ve özverinin ürünüdür. Şehitlerimiz anısına Esenyurt’tan yola çıktım, kısmet olursa sabah Taksim Meydanı’nda olacağım. Tüm şehitlerimizin anısına orada nöbet tutup ruhlarına Fatiha okuyacağım." dedi.
Yol kenarında yürüyen Gümüş'e bazı sürücüler korna çalarak destek verdi.

Şehit 

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