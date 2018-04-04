Dermatologlar çocuklara kitap gönderdi - İSTANBUL Haberi
- Teşekkür eden çocukların görüntüleri - Türk Dermatoloji Derneği, çocukların okuma alışkanlıklarına destek olmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk çalışması kapsamında 16 ilköğretim okulu ve anaokuluna kitap yolladı - Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Karaoğlu: - "16 ilköğretim okulu, anaokulu ve 9. sınıfa kadar öğrenciler için okuma kitaplarını her okula 400 kitap bağışı yaparak dağıttık. Okullarımızda, sosyal sorumluluklarımız bağlamında dağıtılan bu kitaplarla 'Türk Dermatoloji Kütüphaneleri' kuruldu"İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği'nin, çocukların okuma alışkanlıklarına destek olmak amacıyla ülke çapında 16 ilköğretim okulu ve anaokuluna bir mektup eşliğinde yolladığı kitaplarla "Türk Dermatoloji Kütüphaneleri" oluşturuldu.Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek ülke eğitimine katkıda bulunmak, çocukların okuma alışkanlıklarına destek olmak ve onları üreten birey olmaya özendirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk çalışması başlattı.Bu kapsamda Gaziantep, Erzincan, Siirt, Bursa, Trabzon, Yozgat, Van, Ankara, Ağrı, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Cizre'de bulunan 16 ilköğretim ve anaokuluna kitap bağışlandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, çalışmanın ülke çapında olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:"16 ilköğretim okulu, anaokulu ve 9. sınıfa kadar öğrenciler için okuma kitaplarını her okula 400 kitap bağışı yaparak dağıttık. Okullarımızda, sosyal sorumluluklarımız bağlamında dağıtılan bu kitaplarla 'Türk Dermatoloji Kütüphaneleri' kuruldu. Ayrıca çocuklarımıza çalışan ve üreten bir birey olmalarını özendirmek amacıyla bir mektup da yolladık." - MektupBağışlanan kitaplarla gönderilen mektupta ise şöyle şu ifadelere yer verildi:"Sevgili Çocuklar merhaba,Bu mektubu okuduğunuza göre, kitaplarınız elinize ulaşmış demektir. Umarız bu kitaplar aracılığı ile sizi yeni dünyalarla buluşturabiliriz. Çok sevgili çocuklar bu kitabı size gönderen bizler, doktor abiler ve doktor ablalarız. Bizlerin içinden de bazıları, sizin şehirlerinizden, sizin köylerinizden geldi. Okudu, doktor oldu sonra da sizler de okuyun diye sizlere hediye kitaplar gönderdi işte.Türk Dermatoloji Derneği diye bir dernek var. O derneğe üye olan doktor ablalar ve doktor abiler, dermatolog, yani cildiye doktoru. Saç, tırnak ve deri ile ilgili her türlü hastalığa onlar bakıyorlar. İşte o doktor abi ve ablalar size sonsuz sevgileri ile gönderdiler bu kitapları. İçinizde belki doktor olacaklar var, belki çiftçi, belki avukat, belki belediyede işçi, belki öğretmen, belki hemşire, belki şair, belki şarkıcı, belki, belki, belki... O kadar çok meslek var ki yapabileceğiniz. Sizi yetiştiren öğretmenlerinizi gururlandıracağınıza inancımız sonsuz bizim. Biz doktor abi ve ablalar, geleceğimiz olan sizlere güveniyoruz.Hayatta hepimizin bir görevi ve sorumluluğu var, sizin şu anki göreviniz ve en büyük sorumluluğunuz okuyup bir meslek sahibi olup önce kendi hayatınızı kurmak. Evet, sesinizi duyar gibiyim, 'Benim başka sorumluluklarım da var, kardeşime bakmam lazım' diyor kiminiz, 'Ahıra, davara bakmam lazım' diyor ötekiniz, 'Kömür taşımam lazım' dedi galiba biri, haklısınız... Ama öncelikli sorumluluğunuz okulunuzu bitirip, hayatta, ayakları üstünde durabilen bir birey olabilmek. Biz hepsini bir arada yapabileceğinizi biliyoruz çünkü aramızda oralardan yetişen bunu başaran doktor abi ve ablalar var. Sizler de başaracaksınız. Hediyemiz olan kitapları okur ve bize mektuplar yazarsanız çok mutlu oluruz."