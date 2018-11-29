Deriyi sanata dönüştürmekte “engel” tanımıyorlar İzle

-Yapılan ürünlerden detay görüntü

-Aysel Yavuz'un konuşması

-Aysel Caferoğlu'nun konuşması

-Selami Tatlıcı'nın konuşması

-Üç engelli bireyin ürünleri ile birlikte detay görüntü



( MANİSA - ÖZEL)- Deri işleme öğrencisi Aysel Caferoğlu: "Üç engelli arkadaş biz deriyle buluştuk"- Deri işleme öğrencisi Selamı Tatlıcı:“Sanatla deriyi birleştirdik”- “Tabloyu çantaya işleyip, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik” MANİSA



- Manisa'nın Salihli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda deri işlemeyi öğrenen 3 engelli birey, işledikleri derilerle hem engelleri kaldırdı hem de ürettikleri eşyalarla deriyi sanata dönüştürdü. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli 3 birey Halk Eğitim Kursu’nun açtığı deri işleme kursuna katılarak deri ile tanıştı. Salihli Belediyesi’nin yardım ve destekleri ile deri atölyesini açan engelli bireyler, hem deriyi sanata dönüştürüp engelleri kaldırırken, hem de el emeği göz nuru çanta, cüzdan, kemer, bıçak kılıfları ve anahtarlık gibi eşyaları üretiyor. Atölyede sanatla deriyi birleştirdiklerini belirten Selami Tatlıcı, deri çantanın üzerine ünlü Türk Ressam Osman Hamdi Beyin tablosunu yerleştirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.



“Tasarımlar ve modeller tamamen bize ait” Kişiye özel tasarımlar yaptıklarını belirten 3 engelli bireyden Aysel Yavuz “Burada kendi deri ürünlerimizi üretiyoruz. Tasarımlar ve modeller tamamen bize ait. Ama gelen kişiler, ben bunu istiyorum dediği zaman, onu aynen çantaya nakış ediyoruz” dedi.

Yavuz “Çanta, cüzdan, anahtarlık, kemer, artı bıçak kılıflarının üzerine farklı ve yine kişiye özel desenler yapıyoruz. Okçuların kullandıkları tirkeş ve kollukların çalışmalarını da yaptık. Kısacası deriye ait her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. İlk denememiz olmasına rağmen, gayet güzel işler çıkartıyoruz. Ama ağırlık konumuz çanta, kemer ve cüzdan üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“Amacımız deriyi sanata dönüştürmek” Amaçlarının deri işleyerek sanat ortaya koymak olduğunu belirten Aysel Caferoğlu, “Deriye şekil verdik, amacımız deriyi sanata dönüştürmek. Deri üzerinde birçok işlem yapıp, farklı çalışmalar yapıyoruz. Amacımız deri kültürünün devamlılığını sağlamaktır. Salihli’de bir deri sektörü vardı, ama daha çok bu mont ve kaban üzerineydi. Biz yine Salihli’de deriyi sanata dönüştürüp, Türkiye çapında hatta dünya çapında tanıtımlarını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yaptıkları ürünleri internet ve sosyal platformunda tanıttıklarını anlatan Caferoğlu “Yaptığımız ürünleri ayrıca festivallere katılarak tanıtıyoruz. Alaçatı ve Urla Festivallerine katıldık. En son İstanbul’daki Büyükçekmece Festivaline katıldık. Orda büyük bir ilgi ile karşılaştık. Bu beklediğimizin dışında büyük bir ilgiydi. Bu bizi hem çok onure, hem de teşvik etti. Umarım devamlılığını sağlarız” dedi.

“Halk Eğitim Kursunda deri ile tanıştık” Deri işleme sanatının hayatlarında dönüm noktası olduğunu söyleyen Selami Tatlıcı “Biz 3 engelli arkadaş olarak bir şeyler yapmak istedik. Evden çıkmak, evden kurtulmak istedik. Düşüncelerimiz oldu, ne iş yapalım diye. Sonunda Halk Eğitim Kursunda deri ile tanıştık. Bu bizim hayatımızda dönüm noktası oldu” dedi.

Yıllarca bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşündüklerini belirten Tatlıcı, “Önceden sadece deri çantayı işliyorduk ama daha sonra kabiliyetimizi geliştirerek, sanatla deriyi birleştirdik. Deri çantanın üzerine sanatı yerleştirdik. Bu çanta Osman Hamdi Beyin tablosu. Zannediyorsam bu Türkiye’de bir ilk. Bir tabloyu, bir Türk Ressamının tablosunu çantaya işledik ve çok güzel oldu. Çok beğeni ve takdir topladık. Biz bunu yaptık, artık işimiz bitti demiyoruz. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız bu işi daha daha ileri taşımak istiyoruz. Görünen o ki buna da muvaffak olacağız” diye konuştu.

“Bizim desteğe ihtiyacımız var” Salihli Belediyesi’nden maddi ve manevi çok büyük destek gördüklerini belirten Tatlıcı “Fakat koyduğunuz hedeflere, düşündüğümüz amaçlar için daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Bu maddi ve manevinin yanında, tanıtım, büyük şehirlerde sergi, bu sadece Salihli Belediyesi için değil, tüm Türkiye’deki kamu yönetimine sesleniyorum. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda bize yardımcı olurlarsa, daha isabetli bir hareket yapmış olduklarını görecekler” ifadelerini kullandı. Deriye işledikleri sanatlarla hayat veren engelli bireyler şimdi de kendilerine sağlanacak destekle ürettikleri sanatı tanıtmak istiyor. (BA-AY-

