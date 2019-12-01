Derinin başkenti Uşak’ta derilere talep azaldı Haberi

-Deri ceket ve deri montlardan detay

-Deri imalatı yapılan yerden genel görüntü

-İmalattan detay

-Eski Tabak Esnaf Odası Başkanı ile röp



( UŞAK - ÖZEL)- “Dericilik sektöründe durgunluk yaşanıyor, istihdam azalıyor” UŞAK



- Uşak’ta derinin imalatını ve ardından satışını yapan derici esnafı gerçek deriye eskisi kadar talep olmadığını, sektörde geçtiğimiz senelere göre istihdamın da azaldığını dile getirdi. Özellikle deri ceket ve deri montlarda satışların kış gelmesine rağmen artmadığını belirten derici esnafı piyasanın yaklaşık 10 yıldır durgun olduğunu da sözlerine ekledi. Derinin başkenti olarak anılan Uşak’ta her geçen sene satışları azalan deri ürünlerinde kış mevsimi gelmesine rağmen hiçbir değişiklik olmadı. Derinin hem imalatını hem de satışını gerçekleştiren küçük derici esnafı yaklaşık 10 yıldır piyasanın durgun olduğunu belirtti.

Dükkânlarını çoğu zaman hiç satış yapamadan kapattıklarını ifade eden derici esnafı insanların piyasada gerçek deri adı altında satılan suni derileri tercih etmesinden dolayı bu durumun işlerine yansıdığını belirtti.

Günümüzde alım gücünün düşük olduğunu bildiren küçük esnaf en büyük etken olarak bunun satışlara yansıdığını dile getirdi. Küçük esnaf gerçek derinin suni derilere göre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da tercih edilmediğini ifade ederek durgunluktan memnun olmadıklarını kaydetti.

Eski Uşak Tabak Esnaf Odası Başkanı Metin Alak, odanın esnaf sayısının azlığından ve sektörde işlerin ilerleme kaydedemediğini belirterek, “Uşak’ta dericilik 3 asır öncesine dayanıyor. Bir hayli eski. Tabi ekonomik şartlardan dolayı şu anda satışlar anlamında durgunluk yaşanıyor. Bu piyasayı da etkiliyor. Alım gücünün az olması buna bir etken” diye konuştu.

Dericiliğin köklü bir meslek olduğunu dile getiren Alak, “Önceden 3 senede bir deri mont değiştiren kişi şu anda ise bunu 10 seneye çıkardı. Onun için de piyasaya bu şekilde yansıdı, sürekliliği kalmadı. Satışlarımız şu anda çok durgun. Daha doğrusu bizim istediğimiz düzeyde değil. Şu anda piyasada suni deriler var. Şöyle bir parantez açacak olursam; bazı firmalarda gerçek deri adı altında suni deriler satılıyor. Yani bu da bizim satışlarımızı doğrudan etkiliyor” dedi.





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