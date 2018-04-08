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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Dereye uçan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı Haberi

Dereye uçan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı Haberi

Ambulansın gidişi

İlk Müdahale Halk Otobüsü Uçan Otomobil Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekipleri deredeki araçta incelemesi
-Araçtan görüntüler
-Görgü tanığı ile röp
-Çevredeki vatandaşlar
-Detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsüne yol vermek isterken dereye düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizlilier Mahallesi İskefye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin T. (42) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen özel halk otobüsüne yol vermek isterken yol kenarında bulunan Akarca Deresi'ne düşerek ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Nevin T. ve oğlu Batuhan Berk T. (18) yaralandı. Olayı gören özel halk otobüsündeki yolcular, 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek yaralıların yardımına koştu. Araçtan kendi imkanları ile çıkan Berk T. ve otobüsteki yolcular araçtan anne Nevin T’yi de kendi imkanları ile çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerine yapılan anne ve oğlu Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören özel halk otobüsü yolcularından Hüseyin Arıcan, “Şehiriçi otobüsle yolculuk yapıyordum. Otobüsle otomobil karşı karşıya geldi. İkisi de yavaşladı. Birbirlerine yol vermek istediler. Otobüs, otomobile yol verdi. Otomobil sürücüsü kadında panikleyip dereye uçtu. Oğluyla beraber kadını çıkardık. Oğlu da araçtaydı o çıkmıştı benden önce. Ben o ara 112 aradım, birazda panikledim. Daha sonra aşağı indim, beraber çıkardık” dedi.
Dereye uçan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden çıkarılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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