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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü

Dereye uçan otomobil bir aileye mezar oldu: 3 ölü

- Cesetlerin araçtan çıkarılarak taşınması

İş Makinesi Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Uçan Otomobil Direksiyon 

-- Araçtan detaylar

( ERZURUM )- Sabah saatlerinde yaşanan kaza akşam fark edildi ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil Serçeme köprüsünden bataklığa uçtu. Remzi Delibaş (70) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan eşi Nevin Delibaş (57) ve kızı Derya Delibaş (29) hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen kaza akşam saatlerinde bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine bildirildi.
112 ve itfaiye ekipleri bölgeye gelince bataklığa saplanmış otomobile ve içindeki 3 cansız bedene ulaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ST-AT)
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