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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu: 3 ölü 5 yaralı Haberi

Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu: 3 ölü 5 yaralı Haberi

Kaza yerinden detay

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

-Yaralıların kaldırıldığı hastane binası detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mehmet Bayrak kullandığı 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araçla Kısık mevkisinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu. Kazada aynı aileden anne Ayşe Habibe Aksu(36), çocukları Mustafa(7) ve Zeliha Aksu(12) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Bayrak ile henüz ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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