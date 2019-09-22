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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - HAKKARİ Haberi

Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - HAKKARİ Haberi

- Cenaze aracının Köprücük köyüne gelişi - Cenazelerin taşınması - Hayatını kaybedenlerin yakınlarının üzüntüsü - Cenaze namazlarının kılınması - Cenazelerin defnedilmesiHAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde taziye dönüşü dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Köprücük köyünde toprağa verildi.

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