Dereye düşen köpek için seferber oldular Video



- Balıkesir'de dün ve bugün etkili olan yağışlar nedeniyle dereler doldu. Aşırı yağışlar nedeniyle alarma geçen itfaiye ekipleri, dereye düşen bir köpek için de kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Balıkesir'de Çay deresine düşen köpek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımıyla Çay deresine inen ekipler köprü altında bekleyen köpeği çıkartmak için adeta seferber oldu. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla köpeği düştüğü dereden çıkartırken, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

