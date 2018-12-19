Dereye düşen köpek 3 saat sonra kurtarıldı



- Kırıkkale’de derenin içindeki çamura saplanan köpek saatlerce kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından köpek kurtarıldı. Olay, Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düşen köpek çamura saplandı. Yaklaşık 3 saat çamurun içinde bekleyen köpeğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği derenin içerisinde çıkarttı. Kırıkkale Belediyesinin veterineri tarafından muayene edilen köpek hayvan barınağına bırakıldı.

