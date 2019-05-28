Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Dereye düşen köpeği kurtarmak için seferber oldular

Dereye düşen köpeği kurtarmak için seferber oldular

Behzat Deresinde düşen köpek

Köpek Bild Akalan Hayvan 

-Köpeğin derenin üzeri kapalı olan bölümüne kaçması
-Köpeğin kapalı bölümden çıkmasını bekleyen görevli
-Köpeğin açık alana çıkması ile başlayan kurtarma çalışması
-Köpeğin derenin akış yönünde kaçması
-Görevlinin peşinden gitmesi
-Köprü altına sıkıştırılan köpeğin yakalanması
-Belediye Hayvan Barınağı görevlisi Bilal Civan ile röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta dereye düşen köpek yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi. Behzat Deresi'ne düştüğü tahmin edilen köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Su seviyesinin düşük olduğu dereye merdivenle inen görevlinin köpeği kurtarma çalışması kolay olmadı. Etrafı yaklaşık 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrili olan derede görevliyi gören köpek ürkerek derenin üzeri kapalı olan kısmına kaçtı. Karanlık bölümde gözden kaybolan köpeğin tekrar üstü açık olan alana çıkması için ekipler bir süre bekledi. Yaklaşık yarım saat sonra derenin üstü açık olan bölümüne çıkan köpek bu defa diğer yöne kaçtı. Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barınağı görevlisi Bilal Civan, köpeği suyun akış yönü olan Yeşilırmak’a doğru takip etti. Köprü altında sıkıştırılan köpek görevli tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımı ile Behzat Deresinden köpeği çıkaran Bilal Civan, bir süredir aç kalan hayvana yem vermek ve tedavisi yapılması için araçla barınağa götürdü.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı