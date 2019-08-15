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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Derepazarı'nda 3 bin pideli ‘Pide ve Turizm’ festivali İzle

Derepazarı'nda 3 bin pideli ‘Pide ve Turizm’ festivali İzle

Protokolden görüntüler

Belediye Başkanı Folklor Uluslararası Festival Şahit 

-Festival alanından görüntüler
-Horon halkaları
-Konuşmalar
-Pide kesilmesi

( RİZE -ÖZEL) - Derepazarı 53 metrelik pidesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor RİZE

- Rize’nin Derepazarı ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Pide ve Turizm festivalinin 3.'sü gerçekleşti. Düzenlenen festivale İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Erzurum’un İspir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Sadık Kandemir ve bir önceki dönem belediye başkanı Yakup Samangül’ün yanı sıra MHP ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
3 bin adet pidenin ayran ile katılımcılara dağıtıldığı festival; kıymalı, kavurmalı ve peynirli olmak üzere 3 adet dev pidenin protokol üyeleri tarafından kesilmesiyle başladı.
Pide kesen protokol üyeleri daha sonra kurulan masada oturarak meşhur Derepazarı pidesinin tadına baktı. 2020’de 4.'sü yapılacak olan Pide ve Turizm festivalinde 53 metrelik bir pide yapmayı hedeflediklerini dile getiren Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, “Bu yıl festivalimizin 3’üncüsünü gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 53 metrelik bir pide yapacağız. Festivali uluslararası bir konuma getireceğiz ve herkes Derepazarı’nı tanıyacak. Şu an 3 bin pide yaptık ve hemen dağıtıldı. Son derece güzel bir organizasyon oldu, hiç kimse memnuniyetsizlik bildirmedi. Pidesini alan oturdu şimdi de eğlenme zamanı” ifadelerini kullandı. Festivale katılarak pide kesiminde yer alan Erzurum’un İspir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Coşkun “Medeniyetimizin çok önemli bir mihengini burada yaşıyoruz. Sofra kültürü birliğin, beraberliğin, kardeşliğin çok güzel bir fotoğrafıdır. Lezzetler coğrafyasıdır Anadolu. Derepazarı pidesi de bu coğrafyanın çok önemli bir lezzeti, tadı. Hem bu tadı tatmak, hem de horon, folklor, kardeşliğin fotoğrafını yerinde görmek istedik. Diyor ki aslında Derepazarı ‘Ey dünya kavga etmeyin. Sofrada buluşun, safta buluşun birbirinizi sevin, birbirinize selam verin ve tebessüm edin’. Ben burada buna şahit oldum, güzel bir hikayenin parçası olarak memleketime gideceğim” ifadelerini kullandı. Derepazarı ilçe stadyumunda kurulan sahnede gerçekleşen konserlerin yanı sıra kurulan stantlarda da yöresel ürünler satıldı. Derepazarılı kadınlar tarafından el emeği olarak işlenen sepet örgüler ve Rize bezi dokumalar ilgi gördü.
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